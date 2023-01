Temperatuur rond 20 graden in Suriname; Surinamers hebben het koud

De temperatuur in Suriname is de afgelopen dagen in de avond en nacht gedaald. Op social media hebben veel mensen het over de kou gehad.

Donderdagavond noteerde de tijd en temperatuur display van dit pompstation in Paramaribo (foto) een temperatuur van 21 graden. De gevoelstemperatuur lag iets lager, zo rond de 19 tot 20 graden.

Volgens deze weerman (video onder) heeft het te maken met een koufront, waar een luchtmassa met relatief koude lucht onder een gebied met warmere lucht schuift.

Een koufront is de grens tussen koude en warme lucht. Wanneer een koufront zich verplaatst, zal het warme lucht verdrijven en vervangen door koude lucht. Dit kan leiden tot snelle veranderingen in het weer, zoals een afname van de temperatuur, toenemende windkracht, neerslag en onweersbuien.

Bij het passeren van een koufront kan de temperatuur soms in een paar minuten tijd met 10 graden dalen. Ook koude lucht is vaak droger dan de warme lucht waardoor de luchtvochtigheid afneemt.

Volgens diverse weer apps is de temperatuur weer iets aan het stijgen, vrijdagavond was het 22 graden.