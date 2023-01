50-jarige man in bil geschoten door geldeiser

Een 50-jarige man is vrijdag in zijn bil geschoten, bij zijn woning aan de Zoete Patatweg in Suriname.

Volgens het slachtoffer was hij thuis en liep hij naar buiten, toen hij door twee voor hem onbekende mannen werd aangevallen. Een van hen was gewapend met een revolver. Ze raakten in een worsteling, waarbij een van de verdachten geld eiste.

Het slachtoffer gaf aan niets te weten over het geld, waar de verdachte het over had. Na de worsteling namen de mannen plaats in een wit gelakt voertuig.

Bij het wegrijden schoot de gewapende man uit het voertuig op het slachtoffer, dat aan de linkerkant van zijn zitvlak werd geraakt. Het slachtoffer werd door familie naar de Spoedeisende Hulp gebracht.

De politie van Santo Boma werd via het Command Center op de hoogte gesteld over dit schietincident. Van de schutters ontbreekt nog elk spoor. Orlando ligt ter verpleging in het ziekenhuis waar er operatief zal worden ingegrepen.