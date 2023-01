Ronnie Flex zondag 9 april op Borgoe meets Parbo Indoor Festival in Maassilo Rotterdam

Na vier uitverkochte feesten in 2022, is het grootste Surinaamse event in Nederland BORGOE -meets- PARBO, ook in 2023 terug in de Maassilo Rotterdam! De volgende is op zondag 9 april 2023 (1ste Paasdag).

Het wordt een extra hete editie, want ze ontvangen niemand minder dan RONNIE FLEX! Hij is een van de grootste urban artiesten van Nederland en staat voor het eerst bij BORGOE -meets- PARBO, samen met LA ROUGE, GIO & KEIZER, PASSION and many more.

De full line-up volgt snel maar begin snel je kaarten te fixen. De SUPER Early Birds en de gewone EARLY Birds waren binnen twee weken namelijk op! Gelukkig hebben we nog onze pre-sale kaarten van 17,50 ex.fee. (Normale prijs 30 euro). Wacht niet te lang en regel je kaarten vandaag nog hier via Eventbrite: https://borgoemeetsparbo.eventbrite.nl

BORGOE meets PARBO Indoor Festival

Zondag 9 april 2023 (1ste Paasdag)

23.00u – 05.00u

Maassilo Rotterdam

Maashaven Zuidzijde 1-2

Toegang: 18+ (ID VERPLICHT)

Info WhatsApp: +31645971543