Delegatie uit Estland brengt bezoek aan CBB Suriname

Een delegatie bestaande uit leden van de e-Governance Academy of Estonia (eGA) heeft zich op 26 januari 2023 georiënteerd op de verschillende afdelingen van het hoofdkantoor van het Surinaamse Centraal Bureau Burgerzaken (CBB). Het doel van dit bezoek is om e-Government (e-Gov) te ondersteunen bij de digitalisering van de registratieprocessen.

Om vernieuwing binnen e-Government te brengen is er reeds geruime tijd eensamenwerking met eGA Estland. Prewien Ramadhin, onderdirecteur van e-Gov zegt dat e-Government, de eGA door tussenkomst van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) heeft kunnen benaderen. “Estland is een rolmodel voor alle landen qua digitalisering. Bevolkingsadministratie is hierbij prioriteit,” zegt de onderdirecteur.

Volgens Ramadhin is het de bedoeling dat de deskundigen van Estland aan de hand van hun observatie van de processen op het CBB-hoofdkantoor een roadmap ontwikkelen om aan te geven wat anders kan en welke stappen genomen moeten worden voor verdere digitalisering. “Ik zeg expliciet verdere digitalisering, want het is niet zo dat we niets hebben. Nu gaan we kijken hoe andere landen het hebben gedaan en waar wij kunnen aanpassen,” aldus de e-Gov onderdirecteur.

CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie zegt dat de grootste uitdaging van het digitaliseren ligt bij de grote hoeveelheid van manuele bestanden. Daarentegen zegt Enel Pungas, Expert of Population Issues van e-Governance Academy dat de wil tot verbetering van de dienstverlening zichtbaar is. “Er zijn veel stukken die van papier moeten worden overgezet. Ook de verbetering van de software datasystemen. Maar de wil is er en dat is het belangrijkste,” aldus Pungas.

Er zal besproken worden op welk vlak er aanpassingen gemaakt moeten worden om de processen te verbeteren. De komende maanden zal e-Government nog virtueel discussiëren. Volgens het IDB-contract moet het rapport van eGA binnen 6 maanden worden geleverd. Volgens onderdirecteur Ramadhin zal Suriname aan de hand hiervan aangeven wat het volgend traject wordt. “We moeten samen met de IDB nagaan welke financiën beschikbaar zijn. Een ding is wel zeker. De IDB is gecommitteerd om dit project uit te voeren,” meldt Ramadhin.