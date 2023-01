Cold case team politie zoekt vuurwapengevaarlijke moordverdachte

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van deze man. Het gaat om een moordverdachte van wie slechts de bij-/roepraam bekend is te weten Poeti of Shatman of Roger.

Bedoelde verdachte wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan moord, medeplegen danwel medeplichtigheid aan moord c.q. doodslag, medeplegen danwel medeplichtigheid aan doodslag. Hij was laatselijk woonachtig aan de Rosalinastraat te Paramaribo.

Volgens de Surinaamse politie is hij vuurwapengevaarlijk.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de Unit Cold Case op het telefoonnummer 402134, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Bekijk het opsporingsbericht op de website van het Korps Politie Suriname: