Bakkerij Derde Rijweg met veel rattenpoep onmiddellijk gesloten

De bestuursdienst van Kwatta heeft gisteren in opdracht van districtscommissaris (dc) Mohamedsafiek Radjab van Wanica-Noordwest een bakkerij aan de Derde Rijweg in Suriname onmiddellijk gesloten vanwege een zeer onhygiënische situatie.

Bij controle werd er veel rattenpoep in de zaak aangetroffen. De bakkerij was smerig zoals op de foto te zien is.

De ondernemer heeft de ruimte om alle misstanden in orde te maken. Bekijk hier meer foto’s van de aangetroffen situatie in de bakkerij.

Vorige week vrijdag werd er door de bestuursdienst reeds een bakkerij aan de Garnizoenspad gesloten vanwege een een zeer onhygiënische situatie. Bij controle werden veel uitwerpselen van ratten en zelfs een dode rat gevonden in de zaak.