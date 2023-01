Twee mensen gewond na brand in woning

Aan de Sevagramweg in Suriname, vond vanmiddag een brand plaats in deze woning. Ten tijde van de brand waren een 47-jarige vouw en een 51-jarige man in de woning. Beiden raakten gewond.

Volgens verklaring van omstanders is de brand begonnen in een der kamers. De vrouw die één been heeft, was daar aan het strijken toen er vonken ontstonden en een matras vlam vatte. De man schoot haar te hulp en probeerde het matras uit de woning te krijgen.

Dit mislukte waarna het matras de doorgang versperde en flink begon te fikken.

De twee moesten zichzelf snel in veiligheid brengen, waarbij de man de vrouw hielp om via het voorvenster, dat niet beveiligd is met dievenijzer, te vluchten. Daarna verliet hij zelf de woning. De twee liepen daarbij brandwonden op en zijn met de ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

De laagbouw woning die geheel van steen is opgetrokken, is aangesloten op het elektriciteit netwerk van het Surinaamse energiebedrijf EBS en is geheel door het vuur verwoest. Het is vooralsnog onbekend of de woning tegen brand verzekerd is.

Er werden twee gascilinders van achter de woning verwijderd (foto).