Jongeman overleden na te zijn bedolven in goudput

Een jongeman in Suriname is maandag overleden nadat hij was bedolven onder zand. Het ongeluk gebeurde in een goudput te Godo Holo.

Het slachtoffer was samen met collega’s bezig met werkzaamheden die te maken hadden met de goudwinning. Op een gegeven moment kwam de jongeman in de goudput terecht en werd bedolven onder het zand.

Waterkant.Net sprak hierover met de basja van het dorp, August Pompe. Hij bevestigt dat een jongeman is overleden in een goudput.

Hij weet niet of de Surinaamse politie hierover op de hoogte is gesteld. De redactie maakte contact met de politie, echter bleek dat ze geen melding van het geval binnen heeft gehad.