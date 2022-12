Powisi en huurster verwonden elkaar tijdens vechtpartij

De politie in Suriname onderzoekt een woordenwisseling die uitmondde in een steek- en kappartij en waarbij de bekende Rinaldo M. alias Powisi bij betrokken was.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat Powisi en zijn huurster donderdagmiddag ruzie met elkaar kregen, waarbij ze elkaar hebben verwond met een mes en houwer. Dit gebeurde aan de Christopher Kerstenstraat.

Powisi zou samen met een dronken vriend naar het adres gegaan, omdat de de huurster achter was met haar maandelijkse betalingen. Ze vielen de vrouw lastig, waarna Powisi de vrouw een klap zou hebben toegebracht.

Op haar beurt pakte de huurster een mes en stak vervolgens Powisi daarmee. Na de daad rende ze weg, achterna gezeten door Powisi, die gewapend was met een houwer. Het lukte hem de huurster een kapverwonding aan haar rug toe te brengen.

De vrouw stapte met de verwonding naar de politie van Nieuwe Haven. Daar bleek dat Powisi vermoedelijk per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp is geweest. Het is vooralsnog niet bekend hoe ernstig de steekverwonding van hem is.

De Surinaamse politie heeft de zaak, waarbij sprake is van wederzijdse mishandeling, in onderzoek.