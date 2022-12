Overheidsadviezen om verspreiding coronavirus te beperken

In Nederland komen we tijdens de feestdagen weer als familie bij elkaar. Met onderstaande adviezen kunt u besmetting voor uzelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. Bovendien houdt u zo rekening met mensen die zich zorgen maken om hun gezondheid.

Basisadviezen tegen corona:

Heeft u klachten die horen bij het coronavirus? Zoals verkoudheid, benauwdheid of koorts? Voorkom dat u andere mensen besmet. Doe een zelftest.

Is de test positief en heeft u dus corona? Ga dan in isolatie? Hoe lang? Dat leest u hier.

Haal uw (herhaal)prik tegen corona. Ook als u verder helemaal gezond bent. Check hier waar u terecht kan.

Er heersen momenteel ook andere infectieziekten

Er heerst momenteel niet alleen corona. Veel mensen worden ook getroffen door griep of andere infectieziekten. Hoe kunt u voorkomen dat u ziek wordt? Voorkomen kan nooit helemaal. Maar met onderstaande hygiëne-adviezen maakt u de kans op het krijgen van infectieziekten wel kleiner:

Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek gaat.

Hoest of nies in uw elleboog.

Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.

Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.

Daar waar het druk is, kunt u uzelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.

Lees hier meer over hoe u zichzelf zo goed mogelijk kunt beschermen tegen corona, griep en andere infectieziekten. Zodat u fijne feestdagen beleeft met familie en vrienden!

Je kunt je herhaalprik halen vanaf 3 maanden na je laatste coronaprik of besmetting. Wil je weten waar je een prik kan halen? Check prikkenzonderafsraak.nl

Iemand bij mij thuis heeft corona

Zorg dat je geen contact hebt met de besmette(lijke) persoon. Je hoeft zelf niet thuis te blijven. Ga ook contact met ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid opent in modaluit de weg. Vermijd dit tot en met 10 dagen na de laatste keer dat je met de besmette persoon in contact was.

Krijg je klachten die op corona kunnen wijzen? Test jezelf dan zo snel mogelijk.

Naar Nederland reizen

Je mag gewoon (terug)reizen. Er zijn geen aparte maatregelen meer als je naar Nederland reist. Je hoeft dus ook geen coronatest te doen.

Nederland is weer open. Maar het virus is er nog steeds. Daarom zijn er adviezen om te zorgen dat het virus niet snel verspreidt.