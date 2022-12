13 jaar cel voor Nederlander die man in shishalounge Suriname doodschoot

De Surinaamse Nederlander Dafnon Murry van der M. (36) is vandaag veroordeeld tot 13 jaar cel voor het doodschieten van Roberto (‘Berto’) Kida (30) in 2018 bij de beruchte club PP Shisha Lounge in Suriname.

De straf van de rechtbank Amsterdam is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Van der M. zei dat hij uit zelfverdediging heeft geschoten, maar daar ging de rechter niet in mee. Die spreekt van ‘een meedogenloze daad’. “Het slachtoffer had een gezin, hij verwachtte met zijn partner zijn derde kind” tekent Het Parool op.

Van der M. zou na de schietpartij naar Albina zijn gereden alwaar hij de oversteek naar Frans-Guyana maakte. Hij kon niet makkelijk opgespoord worden omdat zijn moeder en stiefvader een valse naam van hun (stief)zoon aan de politie hadden doorgegeven te weten Rudolf Pengel. Dit om de politie op een dwaalspoor te brengen.

Ondertussen kon hij op z’n gemak vluchten naar de Franse kant. Hij reisde door naar Frankrijk. In oktober 2018 arresteerde de Franse politie hem in Parijs op verdenking van cocaïnesmokkel. Hij kreeg daarvoor vijf jaar cel.

Van der M. heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is voor de Surinaamse zaak in februari van dit jaar aan Nederland overgeleverd. Suriname heeft Nederland gevraagd de vervolging van de verdachte over te nemen.