Man dood na ontploffing zwaar vuurwerk in gezicht

In een woonwijk in het Nederlandse Ridderkerk is een 24-jarige man afgelopen nacht overleden, nadat er zwaar vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. Hij was samen met een 29-jarige man en had het vuurwerk zelf niet aangestoken.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond 23.45. Het slachtoffer raakte hierbij zo gewond dat hij op straat gereanimeerd moest worden en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is de jongeman alsnog overleden.

Toen de hulpdiensten aankwamen stond de 29-jarige betrokkene nog bij het slachtoffer. Agenten hielden hem aan vanwege het afsteken van het vuurwerk. Daarnaast had hij nog twee stukken zwaar vuurwerk in bezit, dit is in beslag genomen.

Daarnaast hield de politie een 62-jarige toegesneld familielid uit Ridderkerk aan wegens het belemmeren van de hulpverlening.

De impact van het incident is groot op alle betrokkenen. De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is.