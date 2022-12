Auto vliegt in brand nabij SOL servicestation Meerzorg

Een auto is zondagochtend plotseling in brand gevlogen nabij het SOL sevicestation in Meerzorg.

Het is vooralsnog niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar het voertuig is nagenoeg geheel afgebrand.

De bestuurder reed kort voor het incident over de Oost-Westverbinding richting de rotonde van Meerzorg. Nabij het servicestation vatte het voertuig vuur, dat binnen een fractie van seconden in lichterlaaie stond.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie en manschappen van het Korps Brandweer Suriname zijn momenteel ter plaatse bezig met het onderzoek.