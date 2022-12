VIDEO: R&B Legends, The Masquerade Edition op vrijdag 30 december

Op vrijdag 30 december 2022 opent Het Sieraad te Amsterdam haar deuren voor R&B Legends, The Masquerade Edition. Na twee jaar afwezigheid vanwege de pandemie, is het eindelijk weer tijd voor hun fabuleuze eindejaarsevenement.

R&B Legends heeft een waanzinnig jaar achter de rug. Vier uitverkochte edities op rij, met als klap op de vuurpijl het 25-jarig jubileum van Club Classic Events met maar liefst 1.850 aanwezige legends zaterdag 12 november jl.

“Legends wat zijn we bevoorrecht om deel uit te maken van het grootste, gezelligste maar vooral volwassen R&B Oldskool familie van Nederland. Het jaar komt nu tot zijn eind en dat gaan we niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, aldus de organisatie die haar eindejaars feest in Het Sieraad organiseert. (tekst loopt door onder filmpje)

Locatie

Het Sieraad is een prachtige locatie in Amsterdam West en kenmerkt zich door de unieke ligging aan een samenvloeiing van twee kanalen. De binnenplaats, het Atrium, is met zijn imposante, 16 meter hoge, glazen overkapping ‘het sieraad’ van het pand. Rondom het Atrium bevinden zich drie karakteristieke ruimtes, die in het najaar van 2015 volledig verbouwd en ingericht naar de stijl en historie van het pand.

Leeftijd, Dresscode & Muziekstijlen

R&B Legends is toegankelijk vanaf 28 jaar. De dresscode voor deze speciale Masquerade Edition is Chique, Cocktail & stijlvol (GEEN JEANS, PETJES). Masker is een pre! Er zal geen uitzondering worden gemaakt op de kledingvoorschriften en leeftijdgrens.

Area I : R&B Legends met de beste R&B deejays van Nederland.

Area II: Caribbean Legends met de heetste Salsa, Soca, Dancehall en Reggaeton.

Area III: Foodcorner

Area IV: ……….?



Belangrijke informatie

Alle voorgaande edities waren stijf uitverkocht, de afgelopen editie van 12 november jl. hebben we wederom veel Legends moeten teleurstellen. Bij deze geven we bij voorbaat aan dat de Early Bird tickets binnen 1 week zijn uitverkocht. Na de Regular Birds tickets en daarna is de avond wederom volledig uitverkocht. Wacht niet op het laatste moment voor het bemachtigen van jouw ticket want uitverkocht=uitverkocht.



The Legends goes Masquerade, See you @ the last dance of 2022



★ Datum: vrijdag 30 december 2022

★ Locatie: Het Sieraad

★ Adres: Postjesweg1, 1057 DT Amsterdam

★ Tijd: 22:00 uur t/m 05:00 uur (toegang tot 03:30 uur)

★ Parkeren rondom Het Sieraad of Parkeergarage Mercatorplein

★ Tickets: https://www.club-classic.nl/tickets/

★ Online shop: https://eventix.shop/yag9q7xd

★ Website: www.club-classic.nl

★ Insta: clubclassic

★ Facebook: www.facebook.com/clubclassic.nl

★ Info Tel & WhatsApp: 06-14915133