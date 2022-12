Stanley Raghoebarsing nieuwe minister van Financiën en Planning in Suriname

Suriname heeft een nieuwe minister van Financiën en Planning. Econoom Stanley Raghoebarsing is op dinsdag 13 december 2022 door president Santokhi beëdigd in deze functie.

Raghoebarsing was kort daarvoor de regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS), en adviseur op het ministerie van Financiën en Planning. Na de beëdiging vond de overdracht van het beheer over het ministerie plaats.

Stanley Raghoebarsing is tweemaal eerder minister geweest, in verschillende kabinetten. Eerst als minister van Ontwikkelingssamenwerking en Planning en daarna als minister van Landbouw Veeteelt en Visserij. President Santokhi heeft bij de beëdiging aangegeven dat er bij elke benoeming van een minister, zorgvuldig naar alle aspecten gekeken wordt om de juiste persoon voor de taak uit te kiezen.

“De heer Raghoebarsing, heeft een admirabele staat, van dienst in bestuur, ten gunste van de samenleving. Hij is op de hoogte van de actuele financieel-economische problematiek en hij kent het ministerie door en door”, aldus het staatshoofd. De ministers Ramdin en Tjon Ahin die voor korte tijd naast hun eigen portfolio als waarnemers fungeerden op het ministerie van Financiën en Planning hebben het protocol van overdracht getekend.

Een van de eerste zaken waaraan minister Raghoebarsing zal werken is de aanpassing van de ingediende Ontwerp Wet, Begroting 2023, en het daarbij behorende Jaarplan 2023. Dit omdat de financiële en economische realiteit anders is dan toen die was opgesteld.

De nieuwbakken minister en zal naast de nationale issues, ook aandacht moeten schenken aan de internationale aspecten van de gezondmaking van de economie. Hierbij is de relatie met Internationale Financiële Instellingen van eminent belang.