Exporteursbeurs EZ brengt ondernemers dichterbij elkaar

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) is bezig programma’s uit te voeren ter versterking van ondernemerschap alsook het verhogen van de exportpotentie. In dit kader heeft het departement op donderdag 8 december een exporteursbeurs georganiseerd op het terrein van Roeli’s Event Venue. Minister Rishma Kuldipsingh toonde zich ermee ingenomen dat er gehoor is gegeven aan de oproep vanuit EZ voor deelname. Ongeveer 50 ondernemers zijn geaccommodeerd om hun producten en diensten te presenteren.

De bewindsvrouw zegt dat het enorm belangrijk is – en ook een van de beleidsprioriteiten – dat het ministerie alle ondersteuning geeft aan de lokale productie- en exportsector. “Dit geeft ons inzicht in de potentie van de sector en de wijze waarop het beleid aangestuurd moet worden om de export te faciliteren en meer nog de capaciteit te verhogen.”

De focus bij ondernemerschap ligt volgens Kuldipsingh in het faciliteren van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) door het creëren van financieringsmodaliteiten. Enkele hiervan zijn: het operationaliseren van het KMO Fonds; de realisatie van een optimale kapitaalstructuur bij KMO’s; samenwerking met buitenlandse partners; implementatie van technologie ter bevordering van het concurrentievermogen van KMO’s en de promotie van export.

“Het ondernemen en exporteren is niet een makkelijke taak”, zo onderkent minister Kuldipsingh. “Het heeft logistieke, financiële en internationale uitdagingen. Maar de exporteurs nemen het risico en zetten zich in om met alle doorzetting en uithouding toch succesvol er bovenop te komen”, voegt zij eraan toe.

De bewindsvrouw geeft mee dat ondernemers die van plan zijn te exporteren naar de Europese Unie (EU) door het ministerie wegwijs worden gemaakt inzake het belang van etikettering en verpakking; duurzame verpakking; standaarden; productinformatie naar consumenten toe en wetgeving voor food en non-food producten.

De minister is ervan overtuigd dat bij een goede samenwerking tussen de private en publieke sector, het ondernemerschap in Suriname verder kan groeien.