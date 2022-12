Franse justitiële delegatie wederom op bezoek in Suriname

Op 8 en 9 december heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie een Franse justitiële delegatie op bezoek gehad. Het betreft een vervolg op het bezoek van de Franse minister van Justitie eerder in het jaar. De voortgang sinds dat bezoek heeft deze ontmoeting noodzakelijk gemaakt.

De delegatie bestond uit enkele kopstukken van het Franse ministerie van Justitie waaronder delegatieleider tevens vertegenwoordiger van de Franse minister van Justitie, Julien Retailleau.

Verder maakten ook de Frans-Guyanese procureur-generaal Joel Sollier en andere hoge functionarissen van het Franse ministerie van Justitie alsook de Franse ambassadeur in Suriname Nicolas de La Coste deel uit van de delegatie. Op de agenda stond criminaliteitsbestrijding; de ratificatie van de recent gesloten samenwerkingsovereenkomsten; het gevangeniswezen en mogelijkheden voor technische assistentie.

Er zijn op 8 december open discussies geweest over bovengenoemde onderwerpen en de Franse delegatie heeft een uitgebreid bezoek gebracht aan de Centrale Penitentiaire Inrichting (Santo Boma). Op 9 december hebben de Surinaamse en Franse delegatie een gezamenlijke statement opgesteld met de gemaakte afspraken.

De twee delegaties waren het er over eens dat de verschillende vormen van illegaliteit zoals, drugssmokkel, kwiksmokkel, illegale goudwinning, mensensmokkel een bedreiging vormen die ook de georganiseerde misdaad helpen financieren. Beide landen hebben zich eraan gecommiteerd om deze vormen van criminaliteit de kop in te drukken.

Beide landen zijn in het proces van de ratificatie van de onlangs gesloten samenwerkingsovereenkomst. Er is nog behoefte aan technische assistentie in het implementeren van het anti-corruptie beleid. Frankrijk heeft zich bereid getoond om de technische assistentie middels trainingen en begeleidingstrajecten aan te bieden.