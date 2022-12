Man bij thuiskomst door gewapende mannen overvallen en beroofd

Een man is zaterdagavond in zijn woning aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname overvallen en beroofd door twee criminelen.

Volgens het slachtoffer bracht hij zijn auto ter reparatie naar een monteur, waarna hij lopend naar huis kwam. Terwijl de man het huis binnenliep werd hij overmeesterd door het duo, dat gewapend was met vuistvuurwapens.

Onder bedreiging werd het slachtoffer beroofd van zijn sieraden en een tas met geld, inhoudende 200.000 SRD, 280 euro en 260USD, alsook autobescheiden. Na de daad verlieten de rovers de plaats te voet.

De politie van Santodorp en andere gespecialiseerde eenheden van de Surinaamse politie kwamen ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.