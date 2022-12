Braziliaanse ABC-delegatie en DNV hebben vruchtbare werksessies

Een delegatie van deAgência Brasileira de Cooperação oftewel de Brazilian Cooperation Agency (ABC) heeft in de afgelopen dagen succesvolle werkontmoetingen gehad met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De ABC-delegatie heeft daarbij vruchtbare werksessies over capaciteitsversterking, cybersecurity en aanpak digitale veiligheid gehad. Het DNV zegt dat er met deze presidentiële veiligheidsdelegatie van Brazilië met genoegdoening vervolggesprekken zijn gevoerd aangaande cybersecurity.

In de periode tussen 5-8 december 2022 heeft de delegatie samen met een team van experts van het DNV werksessies gehouden. Hiermee is de aanzet gegeven aan het project “Support For the Establishment of The Cyber Security Incident Response Center in Suriname (CSIRT)”, dat door bilaterale samenwerking tussen Brazilië en Suriname tot stand is gekomen.

Tijdens de werksessies is het projectplan in fasen uitgewerkt en gefinaliseerd. Dit plan is op vrijdag 9 december door de delegatie en het DNV gepresenteerd bij het ministerie van BIBIS. Het ligt in de bedoeling de vastgestelde doelstellingen en de daarop aansluitende activiteiten, projectmatig te implementeren. Een van de activiteiten behelst de capaciteitsversterking door middel van trainingen.

De Braziliaanse delegatie heeft onder meer werkbezoeken afgelegd te Datasur, het directoraat e-Gov en het Command Center. Deze bezoeken hebben de delegatie inzicht verschaft in de stand van zaken betreffende Surinames cyberveiligheid en dataopslag. “Suriname zal een veel actievere rol moeten vervullen om cyberveiligheid te vergroten. De bewustwording begint bij het individu zelf” merkt Maurício Leite de Ferreira, Incidenten Analist van de Braziliaanse delegatie, op. Hij verwijst hiermee naar de huidige digitale systemen binnen instituten (publieke en private sector) en de overheid waar de nodige prioriteit en aandacht aan gegeven dient te worden.

Het DNV bedankt alle stakeholders voor hun actieve participatie van de afgelopen week en kijkt voor de implementatie uit naar een intensievere samenwerking.

Cybercriminaliteit is de laatste jaren flink toegenomen in Suriname en brengt de veiligheid van de samenleving in gevaar. De vele kansspelscams, internetoplichting, hacking, bank & credit card fraude alsook cyberterrorisme zijn gevallen die het Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) van het DNV heeft behandeld. Het directoraat roept de gemeenschap, waaronder ook bedrijven in de verschillende sectoren, op melding te maken indien zij slachtoffer zijn geworden van welke vorm van cybercriminaliteit dan ook. De melding kan verzonden worden via https://csirt.sr/meldpunt/