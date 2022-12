Amerikaanse sportjournalist in stadion overleden tijdens wedstrijd Nederland-Argentinië

De bekende Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl (48) is in het Lusail-stadion in Qatar overleden, terwijl hij verslag deed van de WK-wedstrijd Nederland-Argentinië.

Wahl zakte in elkaar toen de verlening van de wedstrijd begon. Naar verluidt zou hij een hartaanval hebben gehad, maar dat moet nog officieel bevestigd worden.

Vorige maand werd de journalist kort vastgehouden door de Qatarese autoriteiten omdat hij probeerde een stadion binnen te gaan met een regenboogshirt aan, ter ondersteuning van de rechten van LHBT’s.

In een verklaring zegt de Amerikaanse voetbalbond “diepbedroefd” te zijn door het nieuws. “Fans van voetbal en journalistiek van de hoogste kwaliteit wisten dat we altijd op Grant konden rekenen om inzichtelijke en vermakelijke verhalen over ons spel en zijn belangrijkste hoofdrolspelers te leveren”, aldus de bond.

Wahl schreef maandag op zijn website dat hij de afgelopen 10 dagen onwel was geweest en een antibioticakuur volgde wegens vermoedelijke bronchitis.

“Mijn lichaam breekt open”, schreef hij. “Wat de afgelopen 10 dagen een verkoudheid was geweest, veranderde in iets ernstigers op de avond van de wedstrijd VS-Nederland en ik voelde mijn bovenborst een nieuw niveau van druk en ongemak krijgen.

“Ik had geen Covid (ik test hier regelmatig), maar ik ging vandaag naar de medische kliniek en het belangrijkste mediacentrum en ze zeiden dat ik waarschijnlijk bronchitis heb.”

Nederland heeft de wedstrijd na strafschoppen verloren. De wedstrijd werd door honderden supporters van Oranje in Suriname o.a. bij ’t Vat gevolgd.