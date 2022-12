Vermiste taxichauffeur terecht; was aangehouden door politie

De 50-jarige taxichauffeur, Radeshkoemar Dhoeme, die sinds zondagavond 4 december werd vermist in Suriname, is terecht. Dit bevestigt de 81-jarige moeder tegenover Waterkant.Net.

Ze zegt dat haar zoon zondag betrokken was bij een aanrijding, waarbij zijn auto aanzienlijk is beschadigd. Het betrof een aanrijding tussen twee voertuigen, waarbij de auto van haar zoon, een Toyota Spacio over de kop sloeg.

In gesprek met de redactie zegt Radeshkoemar, dat hij twee biertjes op had, waarvoor de politie hem de hele avond had opgehouden. Hij werd maandagmiddag vrijgelaten, omdat er geen sprake was van zwaar lichamelijk letsel.

Door de aanrijding raakte zijn mobiele telefoon ook defect, waardoor hij geen telefonisch contact met zijn bezorgde moeder kon maken.

De moeder stapte op maandag 5 december naar de politie, nadat haar zoon de hele nacht niet naar huis kwam en deed aangifte. Ze zegt dat ze God zeer dankbaar is dat haar zoon heelhuids terecht is.