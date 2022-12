Vervolggesprekken Suriname en Brazilië over verscherping Cyber Security en aanpak digitale veiligheid

De presidentiële veiligheidsdelegatie van Brazilië is momenteel in Suriname op werkbezoek bij het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). Het doel is om de bilaterale samenwerking tussen beide landen op het gebied van cyber criminaliteit & preventie te verbeteren. In navolging van het bezoek van de delegatie in 2018 zal de bestaande Memorandum of Understanding (MOU) worden herzien.

Bankfraude, Creditcard fraude, Hacking, Cyber Terrorisme, Internet Oplichting, Phishing (Het per mail hengelen naar informatie door criminelen) en DDoS-aanvallen (een website of internetdienst onbruikbaar te maken) zijn allemaal zaken die gerapporteerd worden aan de de CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) van het DNV. Met de wereldwijde cyber criminaliteit en de recente ontwikkelingen op het gebied van technologie, is het noodzakelijk dat beide landen de bestaande MOU herzien.

Het Directoraat Nationale Veiligheid zal samen met haar Braziliaanse cyber counterpart in de periode van 5 december – 9 december 2022 uittrekken om strategieën te bedenken en uit te werken op het gebied van Cyber Security en die vast te leggen.

De directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), Shivanand Ramlall, benadrukte het belang van de samenwerking op het gebied van cyber security. De bereidwilligheid van de Braziliaanse delegatie om technische ondersteuning te bieden, wordt daarom geapprecieerd. Ook merkte hij op dat de regionale samenwerking op het gebied van Cyber Security, mede bijdragen aan het succes ter bestrijding van Cybercriminaliteit in Suriname. Bedrijven en overheden worden dagelijks geconfronteerd met aanvallen op hun digitale systemen. Met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is de druk op digitale veiligheid verder verzwaard.

Het directoraat roept de gemeenschap op waaronder ook bedrijven in de verschillende sectoren melding te maken indien zij slachtoffer zijn geworden van elke vorm van cybercriminaliteit. De melding kan verzonden worden via https://csirt.sr/meldpunt/