Man rijdt auto in trens Dr. Sophie Redmondstraat en rent weg

Een man is zojuist met een personenauto in de trens gereden langs de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

De man kon zelf uit de wagen klimmen en is daarna op de vlucht geslagen.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst keken de agenten of er nog personen in de auto zaten, maar dat bleek niet het geval te zijn.

De automobilist heeft ook een mast van een verkeerslicht hard geramd. De wagen heeft aanzienlijke schade. Een sleepdienst is ingeschakeld om die uit te trens te halen en af te voeren naar berging.

Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de bestuurder.