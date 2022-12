Auto over de kop geslagen bij Revoplein; bestuurder beroofd door ‘helpers’

Een Toyota Starlet is vannacht rond 02.30 uur over de kop geslagen bij het Revoplein aan de Waterkant in Suriname.

Alsof het voorval niet erg genoeg was voor de bestuurder, is hij ter plaatse ook door enkele ‘helpers’ beroofd van een iPhone. Hij bleef ongedeerd.

De man reed over de Waterkant richting Watermolenstraat. Ter hoogte van de middenberm kwam de auto tegen een steunkabel van een elektriciteitsmast aan met als gevolg dat die over de kop sloeg.

Meteen na het ongeval kwamen een aantal personen ter plaatse om de automobilist hulp te bieden. Op een gegeven moment werd hij beroofd van een iPhone waarna de verdachten op de vlucht sloegen.

De politie werd gealarmeerd en deed de plaats aan voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto af te voeren.

Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de verdachten.