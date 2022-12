Shaquille van Zichem Rize FC International Lightweight World Champion

Na een pad van zware trainingen, grote opofferingen, heel veel zweet, maar vooral zelfmotivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, is het de Surinaamse MMA-vechter, Shaquille van Zichem, gelukt zijn belofte aan de Surinaamse samenleving waar te maken: niet terugkeren naar zijn geliefd land, zonder de belt en de titel.

Op 3 december j.l. kreeg hij, na een overtuigende overwinning de titel: Rize FC International Lightweight World Champion/MMA-Amateur Wereld Kampioen.

Vele obstakels

Vanaf september 2022 was Van Zichem wederom gestart met zijn trainingskamp in Miami, met het doel om aan enkele gevechtstoernooien, inclusief een titelgevecht, deel te nemen. Mogelijke data waren aanwezig, maar het was niet zo makkelijk een geschikte en bereidwillige tegenstander te vinden. Hierdoor kon hij op 1 oktober, 8 oktober en 21 oktober niet vechten. Hij had nog hoop voor november. Groot was zijn teleurstelling, toen hij een week voor de partij van 12 november te horen kreeg, dat het niet zou lukken.

Het daaropvolgende gevecht op 19 november werd tot overmaat van ramp ook gecanceld. Het eerste gevecht in de laatste maand van het jaar was op 3 december. SvZ wilde alleen titelgevechten, echter waren er bij dit toernooi, in zijn gewichtsklasse ( tot 77kg) reeds 3 titelgevechtpartijen genoteerd, geen ruimte meer dus in deze klasse. Van de organisatie kreeg hij te horen, dat er in een gewichtsklasse lager, nog een titelgevecht openstond.

Gelet op zijn belofte om voor het einde van dit jaar de kampioenstitel te halen en hij zich kost wat kost aan zijn woord wilde houden, nam hij het besluit het gevecht voor een titel, in een klasse lager, aan te gaan. En het geluk was deze keer aan zijn zijde: er was een waardige, ook ongeslagen tegenstander die tegen SvZ wilde vechten.

Dit betekende dus dat Van Zichem binnen zeer korte tijd, heel veel in gewicht zou moeten afnemen. Binnen de MMA-sport wordt dit een ‘weightcut’ genoemd.

Van Zichem moest in 2 weken bijkans 15 kg afvallen. Het opofferingsproces startte. “Het was helemaal niet gezond om het te doen, en zelfs heel erg gevaarlijk, maar soms moet je risico’s nemen….. wel, ik raad het niemand aan dit te doen; ik wil en zal het ook nooit meer doen, maar in dit geval, moest ik, ondanks het mij werd afgeraden.”

Na de zware weightcut gedaan te hebben, waarbij er meerdere keren sprake was van bijna flauwvallen en verzwakking van het lichaam, was het dus gelukt en de fightday brak aan, zaterdag 3 december, The Rize Fighting Championship.

De tegenstander van Van Zichem was Christian Galivanes, een 3-0 ongeslagen vechter uit Equador , die tevens kickbokser, Sambo National Kampioen, Naga Expert Grappling Kampioen en worstelaar is. Een technisch goede en ervaren vechter. Het wordt dus zeker geen makkelijke partij.

Vanaf de weging, een dag vooraf, was Van Zichem heel kalm en relax, en begon de wedstrijd met dezelfde kalmte, maar erg geconcentreerd. Gezien de achtergrond van zijn tegenstander, onderschatte hij hem niet. Hij analyseerde iedere beweging van zijn tegenstander, op zoek naar een opening voor een worp. Die kreeg hij en benutte gelijk zijn kans: binnen enkele seconden was zijn tegenstander op de grond.

Van Zichem, die van huis uit ook judoka en worstelaar is geweest, en beide gevechtssporten met een kampioenstitel heeft afgesloten, liet dat duidelijk zien in de 2e en de 3e ronde; het leek wel een judo – en worsteldemonstratie, want de ene na de andere worp werd door hem uitgevoerd op zijn tegenstander.

Het was dus een volledige dominatie.

In de laatste 30 seconden van de wedstrijd kwam onze Surinaamse MMA-vechter in de mount terecht, waarbij hij bijkans 30 vuistslagen uitdeelde aan Christian, totdat de tijd om was. Unaniem en overtuigend werd Van Zichem uitgeroepen tot The Rize FC International Lightweight Champiom of the world.

“Het is voor mij nu echt gewooon even awesome; ik ben erg blij, omdat ik op de eerste plaats altijd mijn eigen belt wilde hebben (het was een jongensdroom) en die heb ik nu, en op de tweede plaats, omdat ik mijn belofte aan mezelf en aan Suriname heb waargemaakt! Wat betreft mn carriere… nu pas begint de echte show.”

“Ik ben weer in training, gemotiveerder dan ooit, om beter te worden en 1 stap dichterbij mijn pro-carriere te komen. Ik ben keihard bezig nog 1 gevecht te regelen voor de maand december,… maar die informatie komt zo gauw alles officieel is”, aldus de vechter.