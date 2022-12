Thema herdenking Decembermoorden: ‘Na 40 jaar: Berechting én Bestraffing’

Op donderdag 8 december 2022 zal de jaarlijkse herdenkingsdienst ter nagedachtenis van de op 8 december 1982 vermoorde 15 voorvechters voor de democratie en de rechtsstaat in Suriname, gehouden worden in de St. Alfonsuskerk aan de verlengde Keizerstraat te Paramaribo. De herdenkingsdienst vangt aan om 19:00 uur.

Door deze dramatische moorden is het fundament van de rechtsstaat Suriname ernstig beschadigd en is een sociaal-maatschappelijke schok in de Surinaamse samenleving teweeg gebracht, die na 40 jaar nog niet is weggeëbd.

Op 8 december 2022, staat de Republiek Suriname aan de vooravond van de definitieve berechting in hoger beroep van 5 verdachten, die door de Krijgsraad reeds schuldig zijn bevonden aan het medeplegen van deze moorden, maar die tot nu toe de opgelegde gevangenisstraffen niet hebben ondergaan.

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede heeft de overtuiging dat het Hof van Justitie van Suriname recht zal spreken en de daders overeenkomstig de wet zal veroordelen tot gevangenisstraffen.

Alleen door het ten uitvoer leggen van de op te leggen gevangenisstraffen zal de rechtsstaat Suriname geheel hersteld zijn en zal aan het tijdperk van straffeloosheid voor schending van het recht op leven, een eind komen.

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede zal slechts in gerechtigheid berusten en heeft daarom voor de herdenking op 8 december 2022 als thema gekozen: “Na 40 jaar: Berechting én Bestraffing”.