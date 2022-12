IOL-student geraakt door boom nadat ze in richting rende waar die omviel

De 27-jarige Derana Misiedjan die student was van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) in Suriname, is op woensdag 30 november op het Universiteitcomplex aan de Leysweg door een omgevallen boom geraakt.

De student raakte zwaargewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar zij onderweg kwam te overlijden. Bij aankomst in de ziekeninrichting stelde een arts de dood van het slachtoffer vast.

De politie van het bureau Uitvlugt die na de melding de locatie aandeed voor onderzoek, constateerde dat Derena samen met haar mede-studenten en de gymdocent op het terrein bezig was met lichamelijke

opvoeding.

Op een gegeven moment gaf de docent zijn studenten aan om weg te rennen, aangezien hij zag dat een boom om zou vallen. Derana die dit hoorde rende juist de richting op waar de boom omviel, met voor haar het noodlottige gevolg, meldt het Korps Politie Suriname.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is in opdracht van het Surinaame Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.