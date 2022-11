Nieuw pand muziekschool Commewijne geopend

De muziekschool Commewijne heeft haar heropening verricht. Het Muziek Educatie Centrum Commewijne (MECC), zoals de naam van de instelling luidt, heeft hiermee tevens zijn eigen pand betrokken.

De nieuwbouw, die drie leslokalen telt, werd geopend door de president van Suriname in aanwezigheid van onder meer minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het MECC bestaat sinds 24 april 2010.

Het MECC was voorheen in een huurpand gevestigd, daar vonden ook de muzieklessen plaats. Naast het feit dat de school nu over haar eigen gebouw beschikt, gaf het BGP ook goedkeuring voor de aankoop van instrumenten voor de muziekeducatie. Op basis van de lessen is er een listing gemaakt van wat er aangeschaft moet worden. Het gaat onder meer om drumstellen, keyboard, gitaren en boxen.

Verder zijn er ook onderdelen voor oosterse instrumenten aangeschaft zoals de gamelan en kendang. “Muziek geeft hoop, liefde en brengt mensen samen”, sprak projectmanager Doekharan.

In de toekomst zal er voor wat betreft muziekeducatie meer samengewerkt worden met het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur alsook met het Bureau Gemeenschapsprojecten. MECC-directeur Rudolf Mingoen sprak zijn dank uit aan de regering voor de ondersteuning. Hij onderstreepte het belang van muzieklessen en refereerde daarbij naar het thema van MECC, namelijk “Cultuureducatie via muziekeducatie”.

Leerlingen van de muziekschool hebben ter gelegenheid van de heropening hun talenten getoond. Daarnaast was er een optreden van een Javaanse dansgroep. Bij de heropening waren ook first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry, parlementariƫr Soerjani Mingoen en Jaswant Doekharan als projectmanager van het Bureau Gemeenschapsprojecten (BGP) aanwezig.