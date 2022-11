VIDEO: NDP sluit zich aan bij actievoerenden in Suriname

Een paar honderd mensen hebben donderdag 24 november in het centrum van Paramaribo geprotesteerd tegen de huidige Surinaamse regering. De vakbondsleiders Ronald Hooghart en Michael Sallons kregen daarbij ondersteuning van de NDP.

Die had haar leden opgeroepen om mee te doen aan de acties omdat een deadline aangaande gestelde eisen was verlopen. De regering had tot uiterlijk woensdag 23 november 00.00u de tijd gekregen om in te gaan op de eisen die als volgt luiden:

De USD-koers moet naar 7.52 SRD, brandstofprijs moet onder de 7.52 SRD per liter, betaalbaar maken van eerste levensbehoeften, het stopzetten van het IMF-programma, terugdraaien van de moordende nutstarieven, betaalbaar maken van het onderwijs, het garanderen van medische voorzieningen voor alle Surinamers, het ter beschikking stellen van bouwkavels voor studenten en woningzoekenden en gratis busvervoer voor studenten.

Verder moeten de ontslagen hoofdinspecteurs van politie, Raoul Hellings en Sergio Gentle in ere worden hersteld.

De actievoerenden verzamelden bij het beeld van Kwakoe en liepen daarna in de richting van het Assemblee-gebouw waar een openbare vergadering gaande was.

Bekijk een filmpje van het geschreeuw bij het DNA-gebouw: