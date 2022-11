Al 29 containers vuurwerk aangekomen in Suriname

Tot en met vandaag zijn er reeds 29 containers van 40 voet met vuurwerk aangekomen in Suriname. De lading is inmiddels ook al volledig geïnspecteerd door de brandweer. Zij controleert of er geen verboden vuurwerksoorten het land zijn binnengekomen. Tot dusver zijn er geen verboden items aangetroffen.

Waterkant.Net verneemt dat de waarde van de lading iets meer dan US$ 1 miljoen bedraagt. De staat heeft daarvan een aanzienlijk bedrag aan invoerrechten geïnd. Tot en met 31 december mag er vuurwerk het land binnengehaald worden. Afgelopen jaar waren er in totaal 17 containers ingevoerd.

Aroen Jadoenathmisier, directeur van Economische Zaken, zei eerder aan onze redactie dat er stringente voorwaarden van de procureur-generaal aan de verleende vergunningen zijn verbonden, die te allen tijde door de importeurs nageleefd dienen te worden in het kader van de veiligheid van de Surinaamse burgers.

De verkoop aan winkeliers (groothandel) begint 1 december. De verkoop aan consumenten (kleinhandel) en de afsteekperiode is van 27 december tot en met 1 januari.

Tijdens de maand december is er extra aandacht en voorlichting van de brandweer over brandveiligheid.