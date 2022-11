Gescheiden Belgische vader doodt dochtertjes van 5 en 8

De politie in België heeft de 44-jarige Chris V. aangehouden nadat hij zijn eigen dochtertjes van 5 en 8 om het leven bracht. Hij kondigde zijn daad aan in een bericht met foto van zijn dochters op zijn Facebookpagina, waarin hij afsloot met de woorden ‘het spijt mij’.

De man was in augustus gescheiden van zijn vrouw Astrid G., na een relatie van vijftien jaar. Samen hadden ze twee meisjes Maud (8) en Ona (5). Na de scheiding ging de moeder ergen anders wonen en werd er voor de kindjes een tijdelijke omgangsregeling afgesproken.

Woensdagmiddag zou de vader zijn kinderen ophalen van school en ze volgens de afspraak met zijn ex-vrouw nadien bij haar afzetten op het werk. Toen hij niet opdaagde, werd de moeder ongerust en probeerde ze hem te bellen.

De man nam minutenlang zijn telefoon niet op. Toen hij uiteindelijk toch antwoordde, zei hij op een kille manier: ‘Het is te laat. Je gaat ze niet meer zien.’

De politie vond de overleden meisjes op de boerderij in Waardamme waar de vader woonde. Chris V. werd na een korte zoekactie in de buurt opgepakt. Hij was even spoorloos en probeerde zich van het leven te beroven, maar slaagde daar niet in meldt de Belgische nieuwssite nieuwsblad.be.