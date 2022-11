Nederlands koppel in Suriname aangehouden voor beroving taxichauffeur

De politie in Suriname heeft het Nederlands koppel, dat verdacht wordt van beroving van een taxichauffeur, aangehouden in Paramaribo. Het gaat om de 50-jarige Jolanda V. en Davy O. (52), die beiden de Nederlandse nationaliteit hebben meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Lelydorp kreeg op 12 november een melding van een beroving op de kruising van de Sumatra- en de Houttuinweg. Daar aangekomen werd het slachtoffer in deze een taxichauffeur op de locatie aangetroffen. Hij verklaarde aan de wetsdienaren dat hij een taxirit reed voor de vrouw en de man.

Tijdens de rit haalde het tweetal plotseling scherpe voorwerpen tevoorschijn en onder bedreiging werd hij beroofd van zijn zwart gelakt voertuig, twee mobiele telefoontoestellen, een geldbedrag in SRD en persoonlijke bescheiden. Na de daad reden de twee verdachten in volle vaart weg met zijn auto.

Het voertuig werd bij een ingesteld onderzoek kort daarna onbeheerd door de politie aan de Parag Dhaniramsinghweg in het district Wanica aangetroffen en in beslag genomen. Met medewerking van leden van het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) zijn de verdachten na uitgewerkte informatie op vrijdag 12 november opgespoord en in een appartementen gebouw aan de Calcuttastraat in de boeien geslagen.

Op hen werden aangetroffen en in beslag genomen twee schoudertassen inhoudende een mobiele telefoontoestel en twee scherpe voorwerpen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de twee Nederlandse verdachten door de politie in verzekering gesteld. De vrouwelijke verdachte Jolanda is overgebracht naar het politiebureau Geyersvlijt en ondergebracht in het vrouwencellenhuis.