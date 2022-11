Volksgezondheid adviseert Covid-19 test bij griepachtige verschijnselen

Het aantal Covid-19 besmettingen is sinds de afgelopen maand weer licht aan het stijgen in Suriname. Daarnaast zijn er ook gevallen van griep die gedurende deze periode veel voorkomen, echter is het onderscheid tussen een griep en Covid-19 alleen te doen middels een Covid-19 test.

Griep komt in verschillende varianten voor en met de toename van het aantal Covid-19-besmettingen is het sterk aangeraden om te gaan swabben indien u de symptomen en/of verschijnselen van griep heeft. Alleen door te testen weet u wat het in werkelijkheid is.

Symptomen en/of verschijnselen:

Koorts (ten minste 37,5°C) zonder duidelijk ander focus (of koortsig gevoel)

Hoesten

Verlies van smaak of reuk

Lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak

Diarree of braken

Misselijkheid

Vermoeidheid

Koude rillingen

Kortademigheid

Keelpijn

Verwardheid

Hoofdpijn (relatief vaak retro-orbitaal)

Loopneus

Er kan dagelijks een swabtest afgenomen worden bij de swabposten van het BOG en Tropclinic. De BOG-swabunit is 7 dagen in de week open en wel van 08:00 uur – 17:00 uur. Tropclinic is open van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur – 14:00 uur.

We moeten alert blijven, omdat het virus nog steeds een dreiging vormt voor uw gezondheid. Daarom is het belangrijk om te vaccineren zodat de complicaties bij een eventuele besmetting voorkomen, dan wel geminimaliseerd worden. U kunt dagelijks terecht bij het BOG waar het Sinopharm vaccin beschikbaar is. Er wordt momenteel gewerkt aan het vergroten van de vaccinatievoorraden.

Het ministerie van Volksgezondheid attendeert nogmaals om zoveel als mogelijk aan de MOHANA-maatregelen te houden: Mondmasker dragen, Afstand houden van 1.5 meter en Handhygiëne in acht nemen.