Nigeriaanse influencer ‘Hushpuppi’ krijgt 11 jaar cel in de VS

De bekende Nigeriaanse influencer ‘Hushpuppi’ is deze week in de Verenigde Staten veroordeeld tot 11 jaar cel wegens grootschalige e-mailfraude en oplichting.

De 40-jarige instagramgrootheid Ramon Abbas, zoals Hushpuppi in het echt heet, werd in 2020 in Dubai aangehouden.

Abbas en zijn handlangers stuurden ondermeer spookfacturen naar grote bedrijven. Volgens de financiële nieuwsdienst Bloomberg werden op deze wijze in 2020 alleen al in de VS bedrijven voor bijna twee miljard dollar opgelicht.

Daarnaast pleegden ze cyberovervallen op banken, hackten ze ook accounts om rekeningen leeg te maken en wasten ze op grote schaal geld wit. Hij zou in slechts 18 maanden tijd 300 miljoen dollar hebben witgewassen.

Hushpuppi deelde beelden over het luxeleven dat hij in Dubai leidde, compleet met privéjets, peperdure auto’s en alle andere glamour en glitter op Instagram, waar hij meer dan 2 miljoen volgers heeft.

Dat werd hem uiteindelijk fataal. De Amerikaanse justitiële autoriteiten waren op zoek naar hem en zagen zijn beelden, waarna hij werd opgespoord en aangehouden.