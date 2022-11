Rapper Cho gaat na vijf jaar weer optreden in Suriname

De Nederlandse rapper Cho geeft na vijf jaar weer een optreden in Suriname. Dit vindt plaats op 26 november bij het nieuwe feest Urban Madness van Amba en Okasi.

Cho was voor het laatst in 2017 in het land voor een optreden. Urban Madness wordt in club Zsa Zsa Zsu gehouden

Cho, wiens echte naam Giovanni Rustenberg is, geldt al jaren als een van de belangrijkste rappers van Nederland. Het meest kenmerkende aan hem is de veelzijdigheid van zijn werk.

Hij behaalde succes met clubhits als ‘Workshop’ met Bokoesam en ‘Popalik’ met Stefflon Don. Maar maakte met hetzelfde gemak gevoelige liefdesliedjes zoals ‘Was je nog maar hier’ én nummers waarin hij puur rapte, zoals ’93’.

Zijn veelzijdigheid is ook te horen op zijn album ‘Chosen’, waarin hij zich wederom een vakkundige rapper toont.