Man en vrouw aangehouden bij drugsinval op locatie in Commewijne

Een gemengd team van de politie van Regio Oost heeft op vrijdag 4 november wederom een inval gepleegd bij Christendam te Meerzorg in het district Commewijne.

Dit team heeft drie weken terug op dezelfde locatie een drugsinval gepleegd, waarbij er één verdachte was aangehouden. Bij de inval op 4 november zijn Wikash B. en Monique, A. in de kraag gevat meldt het Korps Politie Suriname.

Op hen werden aangetroffen en in beslag genomen 37 wikkels gestolde cocaïne, een broodzakje met een hoeveelheid marihuana, een geldbedrag in SRD, een fijn weger, 8 boeken vloei, een schaar en een aansteker.

Beiden werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Wikash door de politie in verzekering gesteld , terwijl Monique na verhoor is heengezonden.