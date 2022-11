Trustbank Amanah ondertekent eerste NOFA-financieringsovereenkomsten met begunstigden

De Trustbank Amanah heeft de eerste financieringsovereenkomsten van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) met begunstigden getekend. Dit vond plaats op vrijdag 4 november 2022 in aanwezigheid van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Trustbank Amanah heeft binnen drie maanden, na de lancering afgelopen augustus, NOFA- financieringen verstrekt aan ondernemers uit Para, Wanica, Commewijne, Coronie en Nicl‹erie. Deze financieringen zijn verstrekt als capaciteitsversterking in de visserij-, pluimvee- en rijstsector, hydroponic en fruitverwerking.

Het doel van NOFA is om de agribusiness, de concurrentiepositie en verdiencapaciteit van de agrarische bedrijven in Suriname te bevorderen en versterken. Verder biedt het fonds ondernemers in de agrarische sector de mogelijkheid om hun productie te verhogen en capaciteiten te verruimen.

Samen met het NOFA-bestuur zet Trustbank Amanah zich in om de landelijke ontwikkeling van de sector te bewerkstelligen. “Sinds de lancering van NOFA hebben wij de groei in de behoefte aan financieringen binnen de specifieke sector gemerkt en hebben een actieve benadering naar de diverse districten ingezet,” aldus Trustbank Amanah CEO, Maureen Badjoeri. In de pijplijn staan NOFA-financieringsaanvragen van ondernemers uit de districten Sipaliwini, Marowijne, Saramacca, Nicl‹erie en Paramaribo ten behoeve van de sectoren pluimvee en landbouw.

Minister Sewdien is ervan overtuigd dat dit een groot succes wordt. Het is volgens hem een unicum om tegen een rendement van 5,5% geld te lenen ter bevordering van de agrarische productie. De bewindsman spreekt de hoop uit dat boeren hier goed gebruik van zullen maken. Voor Claudia Maatsen, voorzitter van de vrouwenorganisatie Asajakaweno in Para die tot één der begunstigden behoorde, is dit een grote stimulans om zonder oponthoud beter te produceren teneinde hun fabriek, waar ananas tot eindproduct wordt verwerkt, uit te breiden. Het is de eerste aanzet voor de vrouwen van het dorp.

Ondernemers uit de agrarische sector zijn nog altijd terecht bij de fondsbeheerder Trustbank Amanah voor NOFA-financieringsaanvragen. De target is om per december dit jaar financieringen vanuit alle districten uit te zetten.