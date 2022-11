Quincy Ngawikromo 8ste tijdens U-20 WK dammen

Vrijdag was het einde van het classic onderdeel van het U-20 WK dammen in de Turkse stad Antalya. Quincy Ngawkromo de enige Surinamer tijdens het toernooi heeft 10 punten gescoord na 9 ronden Zwitsers, hij 3 won partijen, speelde 4 remises en verloor 2 partijen, hierdoor eindige hij op de 8ste plaats van 26 deelnemers.

Sinds begin van het toernooi maakt maakte Nqawikromo enorm veel kans voor een podiumplek, maar in de 8e ronde moest hij het onderspit delven tegen de Litouwse Federatie meester (MF) Valentin Golubajev en in 9e ronde speelde hij remise tegen Michal Vitek uit Tsjechië.

De Nederlandse internationaal meester (MI) Simon Harmsa werd U-20 wereldkampioen, terwijl landgenoot MI Machiel Weistra hem opvolgde met het semikampioenschap. De Litouwse Federatie meester (MF) Valentin Golubajev eindigde op de derde plaats.

Suriname heeft de laatste drie U-20 WK’s zich geklasseerd in het top 10 van de wereld, in 2019 eindigde Arwien Bhagwandas 10e tijdens het jeugd WK in Turkije, terwijl in 2021 Phavan Basdewsingh zich ook als 10e categoriseerde in Polen. Ngawikromo sluit het U-20 WK 2022 in Turkije met een waardige 8e plaats voor Suriname.

De opkomende dagen worden de andere onderdelen van het Jeugd WK afgerond, de rapid partijen die met een speeltempo van 15 minuten + 5 seconden per zet gespeeld zullen worden en de blitz partijen met een speeltempo van 5 minuten en 3 seconden per zet. De overige ranking, resultaten en partijen van het classic gedeelte van het U-20 WK kan via de volgende website worden geraadpleegd.