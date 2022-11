Beroofde taxichauffeur gelokt door man met jurk en pruik

In de zaak waarbij een taxichauffeur in Suriname van zijn voertuig werd beroofd en daarbij gekapt werd, zijn twee mannen aangehouden. Na goed speurwerk werden de verdachten in beeld gebracht en aangehouden door Recherche Paramaribo.

Het gaat om de verdachten Sean S. en Arno G. Het voertuig dat werd gestolen tijdens de beroving is ook terecht. Voor de beroving werd de taxichauffeur gelokt door een man, die gekleed ging in dameskleding en een pruik op had.

Op het moment dat de ‘vrouw’ plaats nam in het voertuig werd de taxichauffeur plotseling overrompeld door vier andere mannen.

Tijdens de beroving werd de taxichauffeur aan beide armen met scherpe voorwerpen, vermoedelijk houwers, verwond. Zijn mobiele telefoon en voertuig werd buitgemaakt.

Na de beroving deed de chauffeur aangifte bij bureau Centrum. Aan de aanhouding van de andere verdachten wordt gewerkt door de Surinaamse politie.