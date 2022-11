Heler op vrije voeten na foutieve inverzekeringstelling

De 39-jarige Ricardo W. is woensdag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. De man was op 20 oktober aangehouden wegens heling.

Hij had vijf deuren gekocht bij een zekere Bobby. De deuren bleken naderhand van diefstal afkomstig te zijn. Nadat Bobby was aangehouden voor de diefstal van de deuren uit een in aanbouw zijnde woning, verklaarde hij bij de politie dat hij in opdracht van Ricardo die deuren moest wegnemen.

Nibte gaf aan dat de verklaring van Bobby op zichzelf staat en geen ondersteuning vindt. Voorts gaf Nibte aan dat op de inverzekeringstelling slechts diefstal staat vermeld, terwijl er heling had moeten staan. Immers moeten de artikelen op de inverzekeringstelling overeenkomen met het daadwerkelijk gepleegde strafbare feit.

“Je kan niet worden opgesloten voor heling, maar op de inverzekeringstelling staat diefstal”, merkte de raadsvrouw op. Ze heeft op grond van nietigheid van de inverzekeringstelling een verzoek op basis van artikel 54a Wetboek van Strafvordering ingediend.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie ging mee met het verzoek van de geachte raadsvrouw en stelde de verdachte in vrijheid, nog voor de rechter-commissaris het verzoek in behandeling nam. Ricardo mocht gisteren naar huis.