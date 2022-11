Veroorzakers verkeersongevallen in Guyana moeten slachtoffers in ziekenhuis bezoeken

Bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het verwonden van personen bij verkeersongevallen in Guyana, krijgen nu de opdracht om die slachtoffers in ziekenhuizen te bezoeken als onderdeel van een nieuwe strategie om roekeloos en gevaarlijk rijgedrag te bestrijden.

Dat heeft de voorzitter van de Nationale Raad voor Verkeersveiligheid, Earl Lambert, woensdag bekendgemaakt bij de officiële lancering van de Verkeersveiligheidsmaand in Nieuw-Amsterdam, Regio Zes.

“We zullen bestuurders die bij ongevallen betrokken waren, naar ziekenhuizen laten gaan om slachtoffers te bezoeken, ze moeten de schade zien die ze hebben veroorzaakt”, onthulde Lambert. Hij legde niet uit hoe dit precies zal worden geïmplementeerd en of dit zich ook zal uitstrekken tot dodelijke ongevallenslachtoffers, maar zei dat de strategie bedoeld is om bestuurders een signaal te geven om voorzichtiger te zijn op de weg.

“We zijn op weg om onze cultuur te veranderen over hoe we omgaan met verkeersveiligheid, we kunnen niet elk jaar komen om de verkeersveiligheid te observeren, en als we dan weer de weg op gaan, zien we wetteloosheid”, legt de voorzitter uit.

Sinds 2017 zijn in totaal 510 mensen omgekomen bij verkeersongevallen in Guyana. Volgens Lambert zijn dat 510 te veel. “We moeten een einde maken aan de manier waarop we de weg gebruiken en we moeten aan anderen denken als we de weg gebruiken.