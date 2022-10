Willem Esseboom viert 100ste verjaardag

Willem Esseboom heeft op vrijdag 28 oktober in familieverband zijn honderdste verjaardag gevierd.

Esseboom is op 28 oktober 1922 in het district Nickerie geboren. Hij komt uit een gezin van negen kinderen, waarvan hij de derde is. Hij is rooms-katholiek.

De 100-jarige heeft elf kinderen, waarvan zeven biologische. Drie zijn hem helaas reeds voorgegaan. Als hobby’s had hij voetballen en cricket spelen. Verder was hij ook trompettist van de bekende muziekformatie Esse & Friends.

Esseboom heeft in zijn jongere jaren voor verschillende bouwbedrijven gewerkt. Zo was hij timmerman in enkele districten. Momenteel doet hij vrijwilligerswerk hij bij de foresterie.

De echtgenote van de 100-jarige zegt dat hij een heel lieve en zorgzame man, vader en grootvader is. Een kleindochter laat weten dat haar opa een heel lief mens is en tot nu toe zijn kleinkinderen verwent.

Esseboom zegt dat hij heel hard gewerkt heeft voor de opbouw van Suriname en daarom als beloning van de Almachtige God, genade heeft ontvangen om in goede gezondheid honderd jaar te worden.

De familie heeft vrijdag bezoek ontvangen van het commissariaat Paramaribo-Zuidwest. Districtssecretaris Esseline Denpai heeft aan Esseboom de gebruikelijke enveloppe en een bloemstuk overhandigd namens de president en first lady. Bekijk hier meer foto’s van de huldiging.