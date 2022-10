Gerenoveerde OS Zanderij feestelijk heropend

Voor het schoolteam en de leerlingen van de Openbare School Zanderij (OS Zanderij) is vrijdag 28 oktober een dag die in hun geheugen gegrift zal blijven. Zeer feestelijk heeft de heropening van het compleet gerenoveerde schoolgebouw plaatsgevonden, waar dagelijks 650 leerlingen samenkomen.

Schoolleider Cinthia Martosatiman heeft duidelijk haar blijdschap getoond en gaf de garantie dat zij en zeker het schoolteam zullen koesteren wat zij hebben ontvangen. “Wat wij hebben gehad is formidabel. Na mijn generatie moet de school er even mooi uitzien,” zei Martosatiman.

De renovatie is mogelijk gemaakt door financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in het kader van het BEIP 2 project. BEIP 2 is een onderwijsvernieuwingsproject, dat de IDB in de voorbije zeven jaar heeft gefinancierd.

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) gaf in haar toespraak aan dat er in verband met dit project nog zeven scholen worden gerenoveerd. “Echter komt er nog een nieuw project waarbij tien scholen erbij komen. Voor dat nieuwe IDB-project wordt een bedrag van US$ 30 miljoen geleend”, aldus de bewindsvrouw.

Verder zei Levens dat de overheid ook haar eigen deel doet. Volgende week start er een project, waarbij 33 scholen worden gerenoveerd. In de begroting voor volgend jaar zal zij budget vragen om een volgende serie scholen te kunnen renoveren. De bewindsvrouw gaf ook mee dat kinderen in een prettige omgeving moeten leren, zodat zij gemotiveerd blijven om de school te bezoeken.

Gregory Rusland, voorzitter van de vaste commissie onderwijs in het parlement en parlementariër Reshma Mangre gaven aan dat een uitnodigende omgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en verbetering van de leerprestaties.

Mangre deed een beroep op minister Levens om ondanks de gebrekkige financiële middelen toch meer scholen te renoveren. Rusland gaf ook aan trots te zijn op de leerkrachten, die soms onder minder goede werkomstandigheden, toch gemotiveerd hun werk blijven doen.

Voor IDB-vertegenwoordiger Antonio Goncalves is het belangrijk dat kinderen niet alleen in een kindvriendelijke omgeving onderwijs volgen, maar dat de kwaliteit van het onderwijs zodanig is, dat die leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Het nieuwe curriculum waaraan wordt gewerkt biedt de kinderen ook verschillende opties, zei hij.

In het BEIP-project ligt de focus niet alleen op het renoveren van scholen, maar draagt ook bij aan het ultieme doel van het minOWC namelijk landelijke verbetering van het onderwijs. Etienne Joemai, program manager van het BEIP-2 project gaf aan dat er curriculum is ontwikkeld dat aansluit op de hedendaagse behoefte.