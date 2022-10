Criminelen forceren deur en beroven slachtoffers onder bedreiging van houwer

Twee gemaskerde criminelen waarvan een gewapend met een houwer, hebben in de vroege ochtend van dinsdag 25 oktober een beroving gepleegd in een woning aan de Jozefweg in Suriname.

Volgens de slachtoffers werden ze rond 04.00u in hun slaap overmeesterd en beroofd. Van het eerste slachtoffer werd haar mobiele telefoon, drie halskettingen en 800 SRD weggenomen. Van de twee anderen werden drie ringen, 3.000 SRD en twee zaktelefoons meegenomen.

Ze werden alle drie onder bedreiging van een houwer beroofd. De daders zijn door middel van braak de woning binnengedrongen. Na de daad verlieten zij de plaats te voet.

Terwijl de ingeschakelde politie hedenmorgen bezig was met het onderzoek voegde het vierde slachtoffer zich toe en gaf aan dat van hem 15.000 SRD en drie mobiele telefoons wordt vermist. De daders hebben de achterdeur geforceerd en zich de toegang verschaft tot de woning verschaft.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.