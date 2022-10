Busje met brom vliegt in brand voor ingang SEH Academisch Ziekenhuis

Voor de ingang van de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis in Suriname, is dinsdag rond 18.00u brand uitgebroken in dit busje dat daar geparkeerd stond.

De bestuurder had zijn voertuig tegenover de ingang van de SEH geparkeerd om een familielid, dat iets eerder gewond was geraakt bij een aanrijding op een bromfiets, naar de SEH te begeleiden.

Hij werd plotseling door iemand erop geattendeerd dat er brand in zijn busje was uitgebroken. De man haastte zich naar zijn voertuig en wist het vuur zelf te blussen door gebruik te maken van een brandblusapparaat uit een ambulance.

In het busje was ook de brom geplaatst (foto) die betrokken was bij de aanrijding aan de Riekelaan. Vermoedelijk is daar brandstof uit gekomen, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in de brand.

De Surinaamse brandweer was intussen ingeschakeld, maar hoefde niet in actie te komen. De manschappen deden een check en verlieten de plaats: