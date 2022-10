Ondernemer in auto vanuit bos beschoten

Een 29-jarige ondernemer kreeg de schrik van zijn leven toen hij in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn auto werd beschoten. De man bleef ongedeerd maar het voertuig waarin hij reed vertoont kogel inslagen in de deur en ruiten.

De man deelde zijn verhaal en bovenstaande foto’s via Facebook. Hij reed met zijn voertuig over de Naaldvarensweg te Domburg, toen er vermoedelijk vanuit het bos op zijn voertuig werd geschoten. Hij reed daarna direct snel door.

Het vermoeden bestaat het om een mislukte roofoverval zou gaan. Er werd aangifte ter zake gedaan. Het voertuig is in verband met het verdere onderzoek in beslag genomen.

De politie van Domburg heeft de zaak in verder onderzoek.