Online nascholing voor huisartsen en doktersassistenten

Huisartsen en doktersassistenten kunnen vanaf woensdag 19 oktober gebruik maken van het online-nascholingsplatform van Prelum. Dit platform CHI Scholing, komt beschikbaar dankzij intensieve samenwerking tussen Hisuri, Stichting Amigoal, Prelum en Neo-Software.

CHI Scholing, in Suriname mogelijk gemaakt door Stichting Amigoal en lokaal gefaciliteerd door Stichting Cohisur, biedt huisartsen en doktersassistenten geaccrediteerde en deskundige nascholingen gericht op de huisartsgeneeskundige zorg in zijn volle breedte.

Het up-to-date houden van kennis is belangrijk omdat de huisartsgeneeskunde de spil is in de gezondheidszorg voor alle Surinamers. Er is ook aandacht voor preventie- en leefstijl programma’s, belangrijk in het voorkomen van aandoeningen en het versterken van mentale gezondheid.

Alle aangeboden nascholingen zijn goedgekeurd en erkend door het Surinaamse Ministerie van Volksgezondheid, waarmee dit eraan bijdraagt dat huisartsen hun medische registratie kunnen continueren.