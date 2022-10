Jongeman (20) neemt 15-jarig buurmeisje mee naar huis voor seks

De 20-jarige Jamairo E. is door de politie in Suriname aangehouden, nadat de moeder van zijn 15-jarige buurmeisje de politie inschakelde. De jongeman had het minderjarig meisje meegenomen naar zijn woning, om seks met haar te hebben.

De moeder begaf zich naar de woning van de buurjongen en trof haar dochter met hem aan. Ze nam haar mee naar huis en belde de politie meteen op. De ingeschakelde politie kwam ter plaatse voor onderzoek.

Na een korte ondervraging werd de jongen naar het politiebureau meegenomen.

Ten overstaan van de politie verklaarde de verdachte dat hij een relatie met het meisje heeft. De zaak werd doorgerapporteerd aan het Surinaamse Openbaar Ministerie. Jamairo werd na afstemming met het OM in verzekering gesteld.

Het onderzoek is intussen overgedragen aan Opa Doeli.