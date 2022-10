Divali op maandag 24 oktober nationale vrije dag in Suriname

De Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken heeft afgelopen donderdag laten weten dat Divali dit jaar op maandag 24 oktober gevierd zal worden. Deze dag zal daarom met de zondag gelijk gesteld worden en dus is er sprake van een nationale vrije dag.

Divali is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme en vindt zijn oorsprong in India. Het woord is afgeleid van het Sanskriet dipavali, dat een rij lichtjes betekent. De olielampjes, Dipa, traditioneel een kleigebakken lamp, Diya of Dia, met katoen wattenlontje en geklaarde boter (ghee) worden tijdens het feest door het huis en op de erven aangestoken.

Na een onderbreking van een jaar vanwege de pandemie, zal er dit jaar weer een Nationale Diváli Manifestatie plaatsvinden op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Het geheel zal dit jaar van zaterdag 22 tot en met maandag 24 oktober plaatsvinden, zegt Aniel Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname (CUS).

Het hoogtepunt van de avond is het aansteken van de grote Suriname Diá door Ram en Sita, voor welvaart van Suriname en welzijn van elke burger.

In Suriname is Divali sinds 2010 een Nationale feestdag.