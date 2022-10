Succesvolle promotie Suriname op landenexpo in Boedapest

Op 1 en 2 oktober jongstleden behoorde Suriname voor de vijfde keer tot een selecte groep van twaalf deelnemende landen aan de jaarlijkse internationale paardenrace op het Heldenplein in Boedapest, de ‘Nemzeti Vágta’ oftewel Nationale Galop.

Het Surinaamse team bestond in 2022 uit Jean-Pierre Polanen (jockey), Gauri Ganga (team captain) en Jayshri Ramadhin. Met een tijd van 85,04 seconden verbrak het team het persoonlijk record en behaalde de vijfde plaats in de halve finale. De winnaars van de finale dit jaar waren Servië, Slovenië en Hongarije.

De Suriname Expo georganiseerd als onderdeel van het evenement kreeg veel belangstelling. Er was veel interesse voor ecotoerisme, gezonde voedingsmiddelen en medicinale planten, eventuele studentenuitwisselingen en Suriname als overwinteringsbestemming voor gepensioneerden.

Jean-Pierre Polanen: “We kregen honderden geïnteresseerde bezoekers uit Hongarije en buurlanden en velen hebben zich ingeschreven voor meer informatie. We zullen dus doorgaan met het promoten van Suriname in Centraal en Oost-Europa onder meer via het creëren van een social media platform voor mensen in de regio, die meer willen weten over de kansen die ons uniek land te bieden heeft”.